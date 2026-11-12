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Eğirdir'de kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı anlar kameraya yansıdı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Miskinler Rampası mevkisinde bariyere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, hasar gören otomobil çekiciyle kaldırıldı ve kaza anı arkasındaki aracın kamerasına yansıdı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Miskinler Rampası mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, hasar gören otomobil olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza anı otomobilin arkasında seyreden başka bir araçtaki kameraya yansıdı. Görüntüde seyir halindeki otomobilin viraja geldiği sırada kontrolden çıkarak, bariyere çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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