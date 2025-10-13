Haberler

Eğirdir'de Kaybolan 75 Yaşındaki Adam İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamp yapmak için gittiği dağlık alanda kaybolan 75 yaşındaki Hurşit Yıldırım için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. JAK ve AFAD ekipleri iz takip köpeğiyle Yıldırım'ı bulmak için çaba harcıyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamp yapmak için gittiği dağlık alanda kaybolduğu bildirilen kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Demir Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hurşit Yıldırım (75), iki gün önce kamp yapmak amacıyla Akpınar köyü Oluklacı mevkisine gitti. Arkadaşı İ.Ö ile telefonda görüşen Yılmaz'dan daha sonra haber alınamadı.

İhbar üzerine dağlık bölgeye, JAK ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayıp kişiyi iz takip köpeğinin de yardımıyla aramayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
