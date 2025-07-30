Eğirdir'de Elektrik Trafosundan Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde trafodan başlayıp ormana, ardından da depo olarak kullanılan yapıya sıçrayan yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu büyümeden söndürüldü.

Eğirdir Nafiz Yürekli Turizm Meslek Lisesi yanında dün saat 18.00 sıralarında elektrik trafosunda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına ilk müdahale kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından yapıldı ve alevler kontrol altına alındı. Ancak soğutma çalışmaları sırasında yeniden alevlenen yangın yakındaki bahçıvan evinin depo olarak kullanılan yapısına sıçradı. Buradan tekrar ormana yayılan yangına Eğirdir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Dağ Komando Okulu ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabalarıyla tamamen söndürüldü.

İlçe Emniyet Müdürü Levent Okyay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erhan Ari ve Belediye Başkanı Mustafa Özer de olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Başkan Mustafa Özer, "İtfaiyemiz 10 dakika içerisinde bu büyük yangına müdahale ederek kahramanca bir şekilde alevleri söndürdü" dedi.

Haber- Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,