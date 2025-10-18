Haberler

Eğirdir'de Dronla Kaçak Avcı Yakalandı

Eğirdir'de Dronla Kaçak Avcı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, dronla gerçekleştirilen denetimde kaçak avcının yakalandığı anları paylaştı. Denetimler, nesli tehlikede olan dağ keçilerinin doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik yapılıyor.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği, dronla yapılan denetimde kaçak avcının yakalandığı anların görüntüsünü paylaştı. Görüntüde nesli tehlikedeki dağ keçilerinin sürü halinde gezmeleri de yer aldı.

Eğirdir ilçesinde Doğa DKMP Şefliği ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetimlere devam etti. Eğirdir, Aksu ve Sütçüler bölgelerinde kaçak avcılığın önüne geçmek için dron, termal kamera ve dürbünle görev yapan ekipler, dağlarda, ormanlarda gece gündüz devriye görevini sürdürüyor. Ekiplerin dron ile yaptığı denetimler de kayıt altına alındı.

Dronlu denetimlerde belirlenip, ekipler tarafından yakalanan kaçak avcı, jandarma ekiplerine teslim edilip hakkında cezai işlem uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği tarafından kaçak avcının yakalandığı anların paylaşıldığı görüntülerde nesli tehlikedeki dağ keçilerinin doğal yaşam alanlarında sürü halinde gezmeleri yer aldı. Kaçak avcılığın önlenmesine yönelik sarp arazi ve kayalıklarda denetim yapan ekiplerin görüntüsü de paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Çin rezervleri koza dönüştürdü, ABD ve Avrupa diken üstünde! Etkisi piyasaları sarsacak

ABD ve Avrupa diken üstünde! Çin'in elindeki koz dünyayı sarsacak
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam...
Eşinin aracına takip cihazı taktıran koca yakayı ele verdi

Aracında bulduğu gibi polise koştu! Şüpheli tanıdık çıktı
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.