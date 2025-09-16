Eğimli Arazide Takla Atan Traktör Sürücüsünü Canından Etti
Tokat'ın Artova ilçesinde yürürlükte olan traktör kazası sonucu 64 yaşındaki sürücü Sadık İşeri hayatını kaybetti. Eğimli arazide meydana gelen kaza sonrası traktör takla attı.
TOKAT'ın Artova ilçesinde eğimli arazide seyir halindeyken takla atan traktörün altında kalan sürücü Sadık İşeri (64) hayatını kaybetti.
Kaza bugün Artova ilçesine bağlı Aktaş köyü Çoraklık mevkisinde meydana geldi. Sadık İşeri'nin kullandığı 19 BH 793 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Eğimli arazide takla atan traktörün altında kalan İşeri, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel