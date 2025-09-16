Haberler

Eğimli Arazide Takla Atan Traktör Sürücüsünü Canından Etti

Eğimli Arazide Takla Atan Traktör Sürücüsünü Canından Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Artova ilçesinde yürürlükte olan traktör kazası sonucu 64 yaşındaki sürücü Sadık İşeri hayatını kaybetti. Eğimli arazide meydana gelen kaza sonrası traktör takla attı.

TOKAT'ın Artova ilçesinde eğimli arazide seyir halindeyken takla atan traktörün altında kalan sürücü Sadık İşeri (64) hayatını kaybetti.

Kaza bugün Artova ilçesine bağlı Aktaş köyü Çoraklık mevkisinde meydana geldi. Sadık İşeri'nin kullandığı 19 BH 793 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Eğimli arazide takla atan traktörün altında kalan İşeri, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu

Mahkemede gönül ilişkisi yaşayıp para yedirdiği kadınlar soruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL'lik bilgisayarım kayıp

Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.