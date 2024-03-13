Eğil ve Dicle Nehri Çevre Düzenleme Projesi Tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde düzenlenen "Eğil ve Dicle Nehri Çevre Düzenleme Projesi" tanıtım toplantısına katıldı.

Bakan Yardımcısı Yazgı, Eğil Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında, inanç, kültür turizmi ve sevginin hakim olduğu Eğil'in tanıtımı için bir araya geldiklerini söyledi.

Projenin gerçekleşmesi için büyük çaba harcadıklarını belirten Yazgı, şöyle konuştu:

"Biz ecdadın mirasına sahip çıkmayı bildiğimiz gibi mirasımızın da doğru şekilde tanıtılması için çabalayan bir kurumuz. Bizim için Antalya, Muğla, Trabzon neyse Diyarbakır da odur. Bizim için memleketimizin her karışı, noktası aynı derecede öneme sahip. Bu çalışmalar sonucunda burada turizmde çok büyük patlamalar bekliyoruz. Turizmin burada gelişmesi demek, kadınlarımızın, yöre insanlarımızın ürettiklerini satabilmeleri demektir. Burada yapacağımız faaliyetlerde, kazı çalışmalarında, restorasyonlarda buradaki yöre halkının çalışması demektir."

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da ilçede çok önemli bir projenin tanıtımını gerçekleştirdiklerini kaydederek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birçok projeyi birlikte yürüttüklerini ve projelerin Diyarbakır'ın turizmine katkı sağladığını aktardı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da her bir dokunuşun Eğil'i daha güzel hale getirdiğini ifade etti.

Projeyle doğal ve kültürel değerlerin turizme kazandırılması ve Eğil'in turizm potansiyelinin, kültürel varlıklarının 3 farklı rotada ziyaretçilere tanıtılması hedefleniyor.

Bölgenin doğal güzelliklerini ziyaretçilere tanıtmak amacıyla seyir terasları, sosyal alanlar ve kıyı gezi güzergahları yapılmasının planladığı projede, Eğil Kalesi ve Dicle Nehri arasındaki arkeolojik kazılar sırasında ortaya çıkarılan tünellerin restore edilmesi ve aydınlatılması yer alıyor.

Proje kapsamında bölgenin manevi değerleri olan ve bu özelliği ile anılan Peygamberler Tepesi, otopark alanı, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla yeniden düzenlenecek.