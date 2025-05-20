Ege Üniversitesi 70. Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Ege Üniversitesi 70. Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı
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İzmir'de Ege Üniversitesinin 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, rektör Prof. Dr. Necdet Budak önemli başarılara vurgu yaparak 'sevgi yılı' olarak nitelendirilen bu dönemi kutladıklarını belirtti. Etkinlikte tanıtım filmi gösterildi, müzik dinletileri ve halk oyunları sergilendi. Rektör Budak, kutlama etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.

İzmir'de Ege Üniversitesinin kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezince hazırlanan 70. yıl tanıtım filmi izlendi.

Programda konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 70. yılı, "sevgi yılı" olarak nitelendirdiklerini belirterek, bugüne kadar önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Budak, "70. yılımızı coşkuyla kutlamayı hak ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar nezdinde bu hafta kutlama etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Birçok alanda öncü bir üniversite olduk, öğrencilerle kucaklaştık. Başımız dik bir şekilde bu geceyi coşkuyla kutlayalım. Önümüzdeki 2-3 gün de kampüsümüzde etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Konuşmanın ardından Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı ve Ege Üniversitesi Senatosu tarafından oluşturulan koro, şarkılar seslendirdi, zeybek gösterisi sundu.

Katılımcılar, Rektör Budak ve bazı akademisyenlerin söylediği şarkı ve türkülere eşlik etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan'ın halk oyunu ekibiyle oynadığı horon alkış aldı.

Gecenin sonunda Rektör Budak tarafından Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ali Maruf Alaskan'a teşekkür belgesi verildi.

Programa, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da katıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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