Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yatırım' teşekkürü Açıklaması

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 2018'den bu yana çok sayıda projeyi 1 milyar 664 milyon 796 bin liralık kamu yatırımıyla hayata geçirdiklerini belirterek, bu süreçte kendilerini destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirtti.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 2018'den bu yana çok sayıda projeyi 1 milyar 664 milyon 796 bin liralık kamu yatırımıyla hayata geçirdiklerini belirterek, bu süreçte kendilerini destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirtti.

Prof. Dr. Budak, yaptığı açıklamada, eğitimde altyapı olanaklarının ve bilimsel niteliğin artırılması konusunda önemli icraatları hayata geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda Ege Üniversitesine de önemli kaynaklar tahsis edildiğini, tam akredite bir araştırma üniversitesi olarak yollarına devam ettiklerini belirtti.

Özellikle hastanenin yenilenmesi konusunda devletin önemli desteklerini gördüklerini, hastanenin ciddi bir borç yükünden kurtularak yatırımlarına hız kazandırdığını bildiren Budak, tüm klinikleri ileri teknolojilerle donattıklarını, ana bilim dallarındaki fiziki altyapılarını yenilediklerini aktardı.

Üniversitede son dönemde 6 bin kişilik Kredi ve Yurtlar Kurumu Zübeyde Hanım Kız Yurdunun hizmete açıldığını, 2 bin 740 öğrenci kapasiteli Yabancı Diller Yüksekokulu binasının yapımının tamamlandığını kaydeden Budak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteğinde projeler yürütüyoruz. Bununla birlikte etüt projeleri, kampüs alt yapısı, tarihi binaların onarımları, açık-kapalı spor tesisleri, bilgi ve teknolojiye yönelik yatırımlar, kütüphane kanyaklarının zenginleştirilmesi, ulusal açık ders malzemeleri üretimi projesi, bilimsel araştırma projeleri, sağlıkta ve enerjide yeni teknolojilerin geliştirilmesi, biyobenzer ürünler ve biyokütle enerji merkezi gibi pek çok yatırımı devletimizin de desteği ile 2018 yılından itibaren toplamda 1 milyar 664 milyon 796 bin lira bütçeyle hayata geçirdik. İzmir'imizin ilçeleri başta olmak üzere birçok lokasyonunda şehre, topluma katkı sunan, Ege Üniversitesini her zaman destekleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Ege Üniversitesi ailesi olarak teşekkür ediyoruz."