Haberler

Ege Kıyılarında Caretta Caretta Yavruları Denize Ulaşıyor

Ege Kıyılarında Caretta Caretta Yavruları Denize Ulaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın ve İzmir'de 13 caretta caretta yuvasından 9'unda toplam 469 yavru denizle buluştu. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kumsalların temiz tutulmasının önemine vurgu yaptı.

AYDIN ve İzmir'de bulunan kumsallarda, bu yıl tespit edilen 13 caretta caretta yuvasının 9'undan şimdiye kadar 469 yavru çıkıp, denizle buluştu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Bazen yuvaların içinden plastikler ve metal içecek kapakları çıkıyor. Bu cisimler denizlerimizin sevimli canlılarının hayatlarını da risk altına sokuyor. Bu nedenle kumsallarımızı ve denizlerimizi temiz tutmak zorundayız" dedi.

EKODOSD bu yıl haziran-temmuz ayları arasında Aydın'ın turistik ilçeleri Kuşadası ve Didim ile İzmir Selçuk, Gümüldür ve Özdere kumsallarında toplam 13 caretta caretta yuvası tespit etti. Plaja yumurta bırakmak için çıkan dişi deniz kaplumbağalarını görenlerin haber vermesiyle belirlenen yuvalar, EKODOSD tarafından etrafı çitle çevrilerek koruma altına alındı. Bölgedeki 13 yuvalama alanının 9'undan da bugüne kadar toplam 469 caretta caretta yavrusu çıkıp, denizle buluştu. Yuvalama alanlarının tespiti ve yavruların denize ulaşmasına katkı sağlayanlara da EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü teşekkür belgesi verdi.

'DENİZLERİ VE KUMSALLARI TEMİZ TUTALIM'

Nesli tehlike altında olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının son dönemde yumurta bırakmak için Ege kıyılarını tercih etmeye başladığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Ancak yuva kontrol ve açılışlarında bazen yuvaların içinden plastikler ve metal içecek kapakları çıkıyor. Bu cisimler denizlerimizin sevimli canlılarının hayatlarını da risk altına sokuyor. Bu nedenle kumsallarımızı ve denizlerimizi temiz tutmak zorundayız. Unutmayalım ki ekolojik çevrede bizden başka canlılar da yaşıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP'den kayyum kararına ilk yorum! Meclis'teki görüşmede açık açık söyledi

MHP'den kayyum kararına sürpriz yorum! Görüşmede açık açık söyledi
Özel Taksim'e çelenk bıraktı, Gürsel Tekin törene katılmadı

Özel'den törene katılmayan Gürsel Tekin'e yaylım ateşi
2 polisimizi şehit eden saldırganın babasından skandal paylaşımlar

Bu çocuk büyüyüp 2 polisimizi şehit etti
Eşini otogarda böyle karşıladı, hastanedeki işinden oldu

Hamile eşini otogarda böyle karşıladı, hastanedeki işinden oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memurunun çarptığı taksinin şoförü dişli çıktı

Polis memurunun çarptığı taksinin şoförü dişli çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.