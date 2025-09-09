Ege Kıyılarında Caretta Caretta Yavruları Denize Ulaşıyor

AYDIN ve İzmir'de bulunan kumsallarda, bu yıl tespit edilen 13 caretta caretta yuvasının 9'undan şimdiye kadar 469 yavru çıkıp, denizle buluştu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Bazen yuvaların içinden plastikler ve metal içecek kapakları çıkıyor. Bu cisimler denizlerimizin sevimli canlılarının hayatlarını da risk altına sokuyor. Bu nedenle kumsallarımızı ve denizlerimizi temiz tutmak zorundayız" dedi.

EKODOSD bu yıl haziran-temmuz ayları arasında Aydın'ın turistik ilçeleri Kuşadası ve Didim ile İzmir Selçuk, Gümüldür ve Özdere kumsallarında toplam 13 caretta caretta yuvası tespit etti. Plaja yumurta bırakmak için çıkan dişi deniz kaplumbağalarını görenlerin haber vermesiyle belirlenen yuvalar, EKODOSD tarafından etrafı çitle çevrilerek koruma altına alındı. Bölgedeki 13 yuvalama alanının 9'undan da bugüne kadar toplam 469 caretta caretta yavrusu çıkıp, denizle buluştu. Yuvalama alanlarının tespiti ve yavruların denize ulaşmasına katkı sağlayanlara da EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü teşekkür belgesi verdi.

'DENİZLERİ VE KUMSALLARI TEMİZ TUTALIM'

Nesli tehlike altında olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının son dönemde yumurta bırakmak için Ege kıyılarını tercih etmeye başladığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Ancak yuva kontrol ve açılışlarında bazen yuvaların içinden plastikler ve metal içecek kapakları çıkıyor. Bu cisimler denizlerimizin sevimli canlılarının hayatlarını da risk altına sokuyor. Bu nedenle kumsallarımızı ve denizlerimizi temiz tutmak zorundayız. Unutmayalım ki ekolojik çevrede bizden başka canlılar da yaşıyor" diye konuştu.