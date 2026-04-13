Aydın'da Ege Kariyer Fuarı düzenlenecek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Ege Kariyer Fuarı'nın 15-16 Nisan tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu. Fuar, Tekstil Park'ta yapılacak ve 15 paydaş üniversite yer alacak.

Kent, üniversitenin toplantı salonunda düzenlediği bastın toplantısında EGEKAF'a ilişkin bilgi verdi.

Fuarın Efeler ilçesindeki Tekstil Park'ta düzenleneceğini belirten Kent, 15-16 Nisan'daki organizasyonda ADÜ'nün öncülüğünde 15 paydaş üniversitenin yer alacağını söyledi.

Prof. Dr. Kent, üniversitelerin akademik bilgi üreten kurumlar olmanın ötesinde öğrencilerini iş hayatına hazırlayan ve onları sektörle buluşturan önemli merkezler olduğunu ifade ederek, "Gençlerimizin kariyer yolculuklarında doğru adımlar atabilmeleri için onları iş dünyasıyla erken dönemde buluşturmayı son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz EGEKAF, öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratik deneyimlerle pekiştirmelerine imkan tanıyan önemli bir platformdur." dedi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Haberler.com
500

Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı

Kader maçında kabusu yaşadı! Alarmlar çaldı

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
Fiyatı 1 TL'ye düşürüldü, markette büyük izdiham yaşandı

Fiyatı 1 liraya düşürülünce vatandaşlar birbirini ezdi
Bir haftalık aşkın bedeli ağır oldu! 1 milyon TL’lik şok iddia

Bir haftalık aşkın bedeli: 1 milyon TL