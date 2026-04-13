Aydın'da Ege Kariyer Fuarı düzenlenecek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Ege Kariyer Fuarı'nın (EGEKAF) 15 Nisan'da başlayacağını bildirdi.

Kent, üniversitenin toplantı salonunda düzenlediği bastın toplantısında EGEKAF'a ilişkin bilgi verdi.

Fuarın Efeler ilçesindeki Tekstil Park'ta düzenleneceğini belirten Kent, 15-16 Nisan'daki organizasyonda ADÜ'nün öncülüğünde 15 paydaş üniversitenin yer alacağını söyledi.

Prof. Dr. Kent, üniversitelerin akademik bilgi üreten kurumlar olmanın ötesinde öğrencilerini iş hayatına hazırlayan ve onları sektörle buluşturan önemli merkezler olduğunu ifade ederek, "Gençlerimizin kariyer yolculuklarında doğru adımlar atabilmeleri için onları iş dünyasıyla erken dönemde buluşturmayı son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz EGEKAF, öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratik deneyimlerle pekiştirmelerine imkan tanıyan önemli bir platformdur." dedi.