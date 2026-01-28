Haberler

Meteorolojiden Ege Denizi için fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Ege Denizi'nin kuzey ve güneyinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Rüzgarın 6 ila 9 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nin kuzey ve güneyinde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini yitireceği öngörülüyor.

Güney Ege'de ise rüzgarın, yarın sabahtan itibaren güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra ise batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cuma sabahtan itibaren kuzeyinde, öğle saatlerinden itibaren güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
