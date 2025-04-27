Bakan Fidan: PKK ya kendi isteğiyle silah bırakacak ya da bıraktıracağız

Bakan Fidan'dan tarihi rest: Ya kendileri silah bırakacak...
Erdoğan, Arapça öğretmeninin cenaze namazına katıldı

Erdoğan'dan öğretmenine son veda! Tabutuna böyle omuz verdi
Türkiye'nin dev şirketi Fransızlara satılıyor

Türkiye'nin dev şirketi Fransızlara satılıyor
Yağmur duası sırasında yağmur yağdı

Duaya başladıkları gibi soluğu kapalı alanda aldılar

Ege Denizi'nde Fırtına Sebebiyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Ege Denizi'nde Fırtına Sebebiyle Feribot Seferleri İptal Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ AŞ, olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, saatteki hızı yer yer 80 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm planlı seferlerin de gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.