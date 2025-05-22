Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem
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Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçüldü ve en yakın yerleşim yeri Muğla'nın Datça ilçesi oldu.

Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

MUĞLA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizinde saat 06.19'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçülürken depreme en yakın yerleşim yeri ise 166 kilometre mesafe ile Muğla'nın Datça ilçesi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ENES AKSAKAL - Güncel
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