Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçüldü ve en yakın yerleşim yeri Muğla'nın Datça ilçesi oldu.
Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
MUĞLA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizinde saat 06.19'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçülürken depreme en yakın yerleşim yeri ise 166 kilometre mesafe ile Muğla'nın Datça ilçesi oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ENES AKSAKAL - Güncel