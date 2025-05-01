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Ege Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem
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Ege Denizi'nde saat 13.23'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı verilere göre depremin derinliği 7,82 kilometre.

Ege Denizi'nde saat 13.23'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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