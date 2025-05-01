Ege Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde saat 13.23'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.