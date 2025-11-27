Haberler

Ege Denizi'nde 4.6 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Ege Denizi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 03.08'de, merkez üssü Ege Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.73 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
