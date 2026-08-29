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Ege Denizi'nde Datça Açıklarında 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde Datça Açıklarında 4.1 Büyüklüğünde Deprem
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AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 15.32'de kaydedilirken merkez üssü Datça'ya yaklaşık 56 kilometre uzaklıkta ve yerin 12,92 kilometre derinliğinde oldu.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde saat 15.32'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olarak saptadı. Datça ilçesine 56,39 kilometre uzaklıkta olan deprem, yerin 12,92 kilometre derinliğinde oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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