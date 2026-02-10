Haberler

Ege Denizi'nde 4,0 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Ege Denizi açıklarında saat 07.34'te 4,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 26,66 kilometre olarak kaydedildi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre, deprem saat 07.34'te kaydedildi. Yerin 26,66 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Ege Denizi açıkları olduğu belirtildi.

