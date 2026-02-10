Ege Denizi'nde 4,0 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Ege Denizi açıklarında saat 07.34'te 4,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 26,66 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: ANKA / Güncel