Ege Denizi için Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Fırtınanın salı gecesi etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de süren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
500
