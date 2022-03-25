Ege Demir ve Demirdışı İhracatçılar Birliği ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi

ihracatını 4 yılda yüzde 107 artırdı

Ege Demir ve Demirdışı İhracatçılar Birliği Başkanı Yalçın Ertan, "Birliğimizce geçen yılki ihracat hedefimiz olan 1,4 milyar doları Ağustos ayı itibariyle geçmiştik. 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 2 milyar 241 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan sektörümüz bir önceki yıla göre yüzde 65 oranında artış gerçekleştirdi. Eylül ayında da Türkiye'ye en fazla döviz kazandıran sektör olurken, her ay ülkemize en fazla ihracat getirisini sağlayan sektörlerden biri olma konumumuzu da koruyoruz. Son 12 aylık dönemi kapsayan ihracat rakamlarına baktığımızda da birliğimiz 2 milyar 453 milyon dolara ulaşmış durumdadır." dedi.

Yalçın Ertan, "Küresel çapta yaşanan pandemi ve beraberinde getirdiği tedarik zincirlerinde kırılmalar, hammadde fiyatlarının artışı, enerji krizi, lojistik zorluklar, Ukrayna-Rusya savaşı ve iç piyasadaki ekonomik değişimlerin getirdiği aksaklıklarla karşı karşıyayız. Ayrıca sektör olarak rekabet gücümüzü etkileyecek diğer konuların başında AB, ABD ve diğer bazı ülkelerin uyguladığı korumacılık önlemleri, Yeşil Mutabakat'a sağlanacak uyum ve sınırda karbon düzenlenmesinin hayata geçirilmesi ile ihracatçılarımızın maliyetlerinde meydana gelecek artışlar geliyor." diye konuştu.

Çelik sektöründeki en önemli ticaret ortaklardan birinin AB olduğuna dikkat çeken Ertan'a göre karbonsuzlaşma konusunda güncel gelişmelere ayak uydurulması oldukça önemli.

"Gelişmeleri çok yakından takip ediyor, yeni duruma adapte olabilmek için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Dünya'da ve sektörümüzde yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen böylesine bir başarıya imza atan ihracatçı üyelerimizi ülke ekonomisine sağladıkları katkılarından dolayı tekrar tebrik eder; ülkemiz 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşma yolunda başarılarının devamını dilerim."

EDDMİB son bir yıllık dönemde ihracatını 2 milyar 453 milyon dolara taşıdı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz, Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında bulunan birlikler arasında, 2 milyar dolar ihracat barajını geçen tek birlik ve 4 yıldır birinci sektörümüz. Birliğimiz son bir yıllık dönemde ihracatını yüzde 77 artırarak 2 milyar 453 milyon dolara taşıdı. Böylelikle 2011 yılına ait 2 milyar 445 milyon dolarlık ihracat rekorunu da kırmış oldu. Son bir yılda 17 milyar doları geçen EİB'nin, ihracatından EDDMİB'nin aldığı pay yüzde 14'e yükseldi.Birliğimizin yükselen ihracat performansının ilerleyen dönemde 2,5 milyar doları geçmesini umuyoruz." dedi.

Eskinazi, "Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğimizin Yalçın Başkanımın başkanlığında 4 yılda ihracatını yüzde 107 artırdığını da belirtmek isterim, bütün Yönetim Kurulunu tebrik ediyorum. Demir çelik sektörümüz Türkiye genelinde de son bir yıllık dönemde yüzde 85 artışla 23,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek geçen sene en fazla ihracat yapan üçüncü sektör oldu. Hepimizin bildiği gibi; demir çelik sanayisi AB Yeşil Mutabakatı'ndan en çok etkilenecek sektörlerden biri. Sektörde Yeşil Mutabakat dönüşümünün 2025'e kadar tamamlanması gerekiyor." diye konuştu.

EDDMİB'nin Sanayi 4.0 vizyonuyla sürdürülebilirlik yaklaşımına büyük özen gösterdiğini söyleyen Jak Eskinazi, Birliğin global üyeliklerden Ur-Ge projelerine, karbon salımından sertifikasyona kadar uzanan birçok çalışması olduğunu vurguladı.

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