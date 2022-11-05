Ege'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı

İzmir'de dün meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde bir kişi yüksekten atlayarak, bir kişi de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Sarsıntıların devam ettiği bölgede bugün iki deprem daha meydana geldi. Ege Denizi Datça açıklarında saat 15.20'de 41, büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Buca ilçesi ise saat 16.26'da 3,7 ile sallandı. İki depremde de şu ana kadar can veya mal kaybı bilgisi paylaşılmadı.

Ege son haftalarda üst üste sallanmaya devam ediyor. İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 03.29'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İzmir'in yanı sıra çevre illerden de hissedilen depremde bir kişi yüksekten atlayarak, bir kişi de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Depremde 7 kişi yüksekten atlayarak yaralanmıştı.

EGE DENİZİ'NDE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bölgede bugün de sarsıntılar yaşandı. Ege Denizi'nde saat 15.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin Muğla'nın Datça ilçesine 61,27 kilometre uzaklıkta yaşandığını belirtti. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

BUCA BİR KEZ DAHA SALLANDI

Dün 4,9 ile sallanan İzmir'in Buca ilçesinde bugün de 3,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD'ın verilerine göre saat 16.26'daki deprem yerin 9,7 kilometre altında meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.