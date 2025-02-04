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Ege Bölgesi'nde Deprem Acil Eylem Planı Toplantısı Yapıldı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında, Ege Bölgesi'ndeki 5 büyükşehir belediye başkanının katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen toplantıda, Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik ve olası afetlerde yapılacaklar ele alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında Ege Bölgesi'ndeki 5 büyükşehir belediye başkanının katılımıyla İzmir'de "Deprem Acil Eylem Planı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Balçova ilçesindeki bir oteldeki toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek katıldı.

Toplantıda Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik görüşülerek olası bir afette yapılması gerekenlerle konuşuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, toplantının ardından gazetecilere, Ege Denizi'ndeki depremlerin bölgede hareketlilik oluşturduğunu söyledi.

Toplantının ardından çeşitli kararlar aldıklarını ifade eden Zeybek, şunları kaydetti:

"İlgili belediyelerimizin itfaiye daire başkanları, afet koordinasyon merkezi yetkilileri, risk azaltacak dairelerin başkanlarıyla bir araya gelerek bazı kararlar aldık. Bu kararla belediye başkanlıklarının çağrısına gerek olmadan ilgili daire başkanları bölgedeki diğer belediyedeki daire başkanlarıyla görüşebilecek. Daire başkanları kimin nerede, nasıl yardım edeceği ve ne yapacağı belirleyecek. Bununla ilgili yol haritasını belirledik. 24 saat esasına göre belediyelerimiz teyakkuz içerisinde. 5 büyükşehir belediyemiz eylem acil planını yarın hazır edecek, afet kriz masaları oluşturduk."

Toplantıda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da bulundu.

Zeybek ve Bakan yarın yapacakları toplantıyla Ege'deki ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

Öte yandan toplantıyı takip etmek üzere otele gelen basın mensupları ana girişten binaya alınmadı. Otelin güvenlik personeli gazetecileri binanın alt katındaki mal kabul bölümüne yönlendirilerek buradan binaya giriş yapmalarını istedi.

Gazeteciler ise otel idaresinin bu tutumuna tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
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