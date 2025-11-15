Efkan Ala, Sezai Karakoç'u Vefat Yıl Dönümünde Andı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'u vefat yıl dönümünde andı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiirde, düşüncede ve medeniyet tasavvurunda açtığı ufuk ile diriliş neslinin ruhunu yoğuran Sezai Karakoç'u, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde hürmet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.