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AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan saldırıyı lanetledi Açıklaması

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Suriye'nin başkenti Şam'da sivilleri hedef alan hain saldırıyı lanetleyerek, Türkiye'nin Suriye halkıyla dayanışmasını sürdüreceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Suriye'nin başkenti Şam'da sivilleri hedef alan hain saldırıyı lanetledi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şam'da bugün sivilleri hedef alan hain saldırıyı en sert şekilde lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm Suriye halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar niyaz ediyoruz. Bu zorlu süreçte Suriye halkı yalnız değildir. Türkiye, Suriye'nin güvenliğine, birliğine ve kardeşlik hukukuna dayanan dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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