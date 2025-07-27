Efkan Ala'dan Bursa Orman Yangını İle İlgili Açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'daki orman yangınına ilişkin "Vatandaşlarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri, sosyal medya veya diğer mecralarda dolaşıma giren doğruluğu teyit edilmemiş haberlere ve konuyu siyasi malzemeye dönüştürme gayretlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'daki orman yangınlarıyla mücadele edildiğini, birlik ve dayanışma içerisinde bu afetin üstesinden gelineceğini ifade etti.

Başta Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ekipleri ve yerel yönetimler olmak üzere, devletin tüm kurumlarının yangınla mücadele çalışmalarını canhıraş bir şekilde sürdürdüğünü kaydeden Ala, kahramanca görev yapan personelin, canla başla, ormanları ve yerleşim yerlerini korumak için büyük bir özveriyle sahada olduğunu vurguladı.

Ala, bakanlıklar ve ilgili resmi kurumlar tarafından belirli aralıklarla kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri, sosyal medya veya diğer mecralarda dolaşıma giren doğruluğu teyit edilmemiş haberlere ve konuyu siyasi malzemeye dönüştürme gayretlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları büyük önem arz etmektedir. Dezenformasyon, yangınlarla mücadeleye zarar verecek panik ve güvensizlik ortamına neden olabilir. Bu süreçte vatandaşlarımıza, gösterdikleri dayanışma ve duyarlılık için müteşekkiriz. Birlikte hareket ederek, sağduyulu davranarak ve kurumlarımızın yönlendirmelerine uyarak bu afetin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bu vesileyle, yangınlardan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."