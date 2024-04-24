Dünya Uluslararası Filateli Federasyonunun destekleriyle Romanya'nın düzenlediği EFİRO 2024 Dünya Sergisi'nde pul koleksiyoncuları sanatseverlerle buluştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Bükreş'te, 4 gün süreyle dünyanın farklı ülkelerinin pul müzeleri ve en ünlü koleksiyonerlerin portföyünde bulunan nadir pullar sergilendi.

Ayrıca gençlere yönelik çeşitli etkinlikler ve yarışmalar ile filateli alanında sunumlar ve seminerler gerçekleştirildi.

Sergi alanında yüzden fazla irili ufaklı pul tüccarının açtığı stantlar da katılımcıların koleksiyonlarını eksik parçalarıyla tamamlamak amacıyla beğeniye sunuldu.

EFİRO 2024 Dünya Sergisi'ne bu yıl 67 ülkeden 560 koleksiyon ve 2 bin 500'den fazla panoluk rekor katılım yapıldı.

Türkiye de etkinliğe 14 koleksiyonla katılım sağlayarak, başarı elde etti. Türk filatelistler, 2 büyük altın, 5 altın, 2 büyük vermey, 2 vermey, 2 büyük gümüş ve 1 gümüş madalya kazandı.

Prof. Dr. Atadan Tunacı'nın "Osmanlı Demiryolu Posta Tarihi" isimli koleksiyonuyla aldığı büyük madalyanın yanı sıra özellikle 1993 yılında Brezilya'nın başkenti Rio'da alınan büyük altın madalyanın ardından yaklaşık 30 sene sonra Türkiye'nin filatelik literatür dalında M. Bülent Papuççuoğlu'nun 4 ciltlik "Devlet-i Aliye Osmanlı İmparatorluğu Posta Şubeleri" adlı eseriyle büyük altın madalya kazanması, Türk filatelisinin uluslararası alandaki önemli bir başarısı oldu.???????