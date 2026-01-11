'Efes'in Sırrı' filminin galası yapıldı

Yapımcılığını Poll Films adına Polat Yağcı'nın üstlendiği " Efes'in Sırrı" filminin galası, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirildi.

Senaryosunu Zeynep Çiçekoğlu Süner'in kaleme aldığı, hikayesi Kamuran Süner'e ait olan filmin yönetmen koltuğunda Gökhan Tiryaki oturuyor.

Filmde rol alan oyuncu ve müzisyen Erdem Yener, galada gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Efes'in Sırrı"nın macerası olan eğlenceli, öğretici, güzel, tatlı bir gençlik filmi olduğunu ve merakla ilk kez izleyeceğini söyledi.

Yener, filmde yetişkinlerin çekimlerinin çocuklarınki kadar çok olmadığını belirterek, "Filmde, gençlik pınarından su içtiğimiz için küçülüyoruz ve küçüklük hallerimiz devam ediyor. Dolayısıyla bizim mesai yükümüz o kadar fazla değildi." dedi.

Çekimlerin tatlı bir bahar havasında geçtiğini dile getiren Yener, şöyle devam etti:

"Normalde ben kendimi filmci olarak görüyorum, 2004 yılından beri kamera arkalarında bulundum. Benim için çocuklarla çalışmak demek sette kriz demek ama burada hiç öyle bir şey olmadı. Aşırı disiplinliler, her şeyi tıkır tıkır yaptılar. Bir de enteresan bir yaş skalası da oldu. Dört yaşında aşırı tatlı bir boncuğumuz da ergenlerimiz de büyüklerimiz de var. Yani her yaştan oyuncu vardı."

"Genç oyuncularla çalışmak çok güzel"

Oyuncu Onur Buldu, senaryo geldiğinde hızlıca okuduğunu, baba-çocuk ilişkilerini ve baba rollerini oynamayı çok sevdiğini, bu nedenle rolü hızlıca kabul ettiğini ifade etti.

Filmde ailenin babası "Korkut" karakterini oynadığını söyleyen Buldu, "Genç oyuncularla çalışmak çok güzel, onlar insanın heyecanını körüklüyor. Bu işe yeni başladığımız zamanlardaki heyecanımızı bize hatırlatıyorlar." diye konuştu.

Buldu, daha önce arthouse filmlerinde oynadığını ve "Efes'in Sırrı" filminin yer aldığı ilk gençlik filmi olduğuna işaret ederek, "Sadece komedide değil, dram tarafında da ilerlemeye çalışıyorum. Güzel, fantastik bir macera filmi oldu." görüşünü paylaştı.

"Güzel bir süreçten geçtik"

Oyuncu Ecem Erkek, evin annesi "Hafize" karakterini oynadığını, filmin senaryosunu çok sevdiğini ve ilk çocuk filmi olduğunu belirtti.

Genç oyuncu Leya Kırşan, "Hazal" karakterini oynadığı filmin çekimlerinin çok keyifli geçtiğini, hem öğretici hem de eğlenceli bir film olduğunu, usta oyuncuların da yer aldığı güzel bir kadro ile çalıştıklarını anlattı.

Emir Berke Zincidi ise oynadığı "Leo" karakterinden çok etkilendiğini dile getirerek, "Etrafımda yaşanan şeyler biraz absürt ve karakter biraz ciddi. Ona rağmen bir şeylere ayak uydurmaya çalışması, bir yandan da hoşuna giden bir insan var ona da kendini göstermeye çalışıyor olması benim çok hoşuma gitti." dedi.

Çekimlerde herkesin çok uyumlu olduğunun altını çizen Zincidi, "Zaten büyüklerim, küçüklerim hepsi çok başarılılar. Güzel bir süreçten geçtik." ifadesini kullandı.

Filmin kadrosunda yer alan minik, genç ve tecrübeli oyuncular ile yapımcı Polat Yağcı da galada basın mensuplarının sorularını cevapladı. Her yaştan davetlinin katıldığı galada, hazırlanan müzikli sahne gösterileri de ilgiyle izlendi.

"Efes'in Sırrı" filmi hakkında

Vizyona 16 Ocak'ta girecek "Efes'in Sırrı" filmi, içine kapanık bir çocuk olan Tuna'nın, gizemli bir şekilde yeniden çocukluklarına dönen bir grup arkeologla yolunun kesişmesiyle atıldığı macerayı anlatıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Erkek, Buldu, Yener, Kırşan ve Zincidi'nin yanı sıra Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Gamze Karta, Zeynep Çiçekoğlu Süner, Nazlı Yağcı, Ebrar Demirbilek, Ayaz Gülşen, Kaan Alp Dayı, Ayaz Çoban, Masal Ayşe Gençer, Ayça Bilir, Sara Yılmaz, Abdullah Şahin, Tarık Papuççuoğlu ve Oya Başar yer alıyor.