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Efeler'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Efeler'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ve narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 92 kök kenevir, 270 gram esrar tohumu, 420 gram kubar esrar, 30 gram skunk, 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.K. isimli şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Armutlu Mahallesinde Z.K'ye ait bir adrese operasyon yaptı.

Ev ve bahçedeki aramada 92 kök kenevir, 270 gram esrar tohumu, 420 gram kubar esrar, 30 gram skunk, 2 tabanca ve 2 av tüfeği geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
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