Balıkesir'de etkili olan yağış asırlık binada hasara neden oldu

Balıkesir'de etkili olan yağış asırlık binada hasara neden oldu
Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, 107 yıllık tarihi İstanbul Hanı'nda kısmi yıkıma neden oldu. Edremit Belediyesi ekipleri, güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kentin simge yapılarından biri olan ve uzun yıllardır kullanılmayan 107 yıllık tarihi binada hasar oluştu.

Camivasat Mahallesi Menderes Bulvarı'nda bulunan ve 1913-1918 yıllarında inşa edilen tarihi İstanbul Hanı'nın duvarının bir kısmı, yoğun yağışların etkisiyle yıkıldı.

Edremit Belediyesi Fen İşleri ve zabıta ekipleri bölgeye gelerek demir bariyerlerle binanın etrafında güvenlik önlemi aldı.

Yağış sonrası meydana gelen kısmi yıkımın ardından, tarihi yapının güvenliği ve restorasyon süreciyle ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.

