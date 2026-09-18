Edremit'te zabıta, yaya geçişini engelleyen tezgah ve tabelaları kaldırdı

Edremit'te zabıta, yaya geçişini engelleyen tezgah ve tabelaları kaldırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımlarda yaya geçişini engelleyen tezgah, ürün ve tabelaları kaldırdı. Daha önce uyarılan işletmelerin bıraktığı unsurlar kaldırılırken, Başkan Mehmet Ertaş esnafı mağdur etmeden ortak alanların korunmasını gözettiklerini belirtti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırımlara bırakılan ve yaya geçişini engelleyen tezgah, ürün, tabela ve benzeri unsurları kaldırdı.
Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaya güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla cadde ve sokaklarda kontroller yaptı.
Daha önce yapılan uyarıların ardından, işletmeler tarafından kaldırımlara bırakılan ve yaya geçişini engelleyen tezgah, ürün, tabela ve benzeri unsurlar ekipler tarafından kaldırıldı.
Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yaptığı açıklamada, denetimlerin önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Halkımızın ortak kullanımına ait yolların, kaldırımların, meydanların, parkların ve yeşil alanların herkes tarafından özgürce kullanılabilmesi bizim için önemli. Esnafımızı mağdur etmeden, ancak vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarının korunmasını gözeterek hareket ediyoruz."