Edremit ilçesinde polis, şüpheli kişiyi kovalayarak ağaca tırmandırdı ve yakaladı. Yakalanan kişinin 3 hırsızlık olayı ile ilgili arandığı belirlendi.

Edremit'te polisten kaçan şüpheli ağaca çıktı

Yaşanan kovalamaca sonrası kaçan şüpheli kişi, bir binadan metruk evin bahçesinde bulunan yabani ceviz ağacına çıktı. Polis şüpheli kişiyi aşağıya indirerek yakaladı. Yakalanan kişinin 3 hırsızlık olayı ile ilgili arandığı tespit edildi.

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin şüpheli kişiyi kovalaması aksiyon filmlerini aratmadı. Polis şüpheli kişiyi yabani ceviz ağacından aşağıya indirerek yakaladı. Yakalanan kişinin 3 hırsızlık olayından arandığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Abidin Pakmaya Okulunun arka kısmında şüpheli şahıslar olduğuna yönelik ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri alarma geçti. Görevlileri gören kişi elinde tüfek ve çanta ile kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli kişi arasında aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Şüpheli kişiyi kovalamaca esnasında havaya ateş ettiği ileri sürüldü. Ardından şüpheli kişi 2 alt sokak Soğanyemez Mahallesi Kuyumcular çarşısında bulunan bir binanın çatı kısmının yanındaki ağaca çıkmış vaziyette kıstırıldı. Kişi ardından ise aşağıya indirildi. Yapılan incelemede kişin C. F. Y. isimli kişi olduğu ve 3 kararla hırsızlık suçlarından arandığı tespit edildi. Polisin kaçtığı yerde yapılan aramada ise 1 Adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. İşlemlerin ardından aranan kişinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.