Edremit'te köprü altında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde köprü ayaklarında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. Halat ile köprü altına inen ekipler, kediği alarak doğaya saldı.

Edremit Zeytinli köprüsünün alt ayaklarında suların yükselmesiyle mahsur kalan kedi için Edremit itfaiyesi ekipleri seferber oldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat ile köprü ayaklarına inerek yavru kediyi kurtardı. Kedi daha sonra ekipler tarafından doğaya salındı.

Haber: Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
