Edremit'te köprü altında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Edremit Zeytinli köprüsünün alt ayaklarında suların yükselmesiyle mahsur kalan kedi için Edremit itfaiyesi ekipleri seferber oldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat ile köprü ayaklarına inerek yavru kediyi kurtardı. Kedi daha sonra ekipler tarafından doğaya salındı.
Haber: Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı