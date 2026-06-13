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Edremit'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Edremit'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İzmir-Çanakkale kara yolu havalimanı kavşağında henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 10 APC 032 ve 20 APA 818 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda bulunan ve yaralandığı belirlenen 4 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik
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