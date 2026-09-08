Haberler

Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı Sarıkız Tepesi'nde kutlandı

Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı Sarıkız Tepesi'nde kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında yaklaşık 100 kişilik grup, Kazdağları'nın 1726 rakımlı Sarıkız Tepesi'ne "coşku yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında yaklaşık 100 kişilik grup, Kazdağları'nın 1726 rakımlı Sarıkız Tepesi'ne "coşku yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Edremit Belediyesince organize edilen etkinlikte, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş öncülüğünde mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yöresel kıyafetli vatandaşlar, Türk bayrakları ve Atatürk posteri eşliğinde zirveye yürüdü.

Zirvede bulunan ve yıpranan Türk bayrağı, yenisiyle değiştirildi.

Katılımcılar, Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak "Edremit'in kurtuluşu kutlu olsun" sloganları attı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, gazetecilere, kentin kurtuluş yıl dönümünü Kazdağları'nın zirvesinde kutlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Belediye Meclis Üyesi Oktay Sümertaş da çok özel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Mehmetalan Mahalle Muhtarı Nergis Aldemir ise hem manevi hem de milli duygularla Sarıkız'a yürüdüklerini, böyle bir ecdadın torunu olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Gülbahar Bilgiç de Tozlu Yaylası'ndan Sarıkız'a yürüdüklerini anlattı.

Kaynak: AA
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı

Ortak bildiri yayınladılar! 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu

Üsküdar'da CHP'lileri ve Yeni Partilileri çılgına çeviren görüntü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti

İmam ve müezzinin cami kapısında tekme tokat bağış kavgası
Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

Bu düşüşün bedeli ağır oldu!
Seyir halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Şehrin ortasında kanlı pusu! Otomobile kurşun yağdırdılar
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

250 bin dolarlık 7 Rolex iddiasıyla yargılanıyorlardı! Ayhan Bora Kaplan davasında sürpriz karar

Ayhan Bora Kaplan'dan beraat kararı öncesi olay sözler

Süper Lig devi olağanüstü seçime gidiyor

İşlerin tıkır tıkır gittiği Süper Lig devinde seçim kararı

Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor