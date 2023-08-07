Edremit Belediyesi Yolları Yeniliyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi kent genelinde bozulan yolların yapımı için çalışırken asfalt seferberliği başlattı. Altınkum Mahallesi'nde 11 bin metrekare asfalt kaplaması yapıldı.

Edremit'te doğalgaz ve diğer kurumların altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yeniden düzenlemesine hız verdi. İlçe genelinde parke taş kaplama çalışmaları sürerken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt kaplama seferberliği başlatıldı. Mevsim koşullarının da uygun olması ile hız verilen çalışmalarda ilk olarak Altınkum Mahallesi Fevzipaşa Caddesi, Bülent Ecevit Caddesi, 2092. sokak ve bağlantılı yollarda sıcak asfalt kaplaması yapıldı. Altınkum Mahallesi'nde ilk etapta 11 metrekare sıcak asfalt kaplama gerçekleştirildi. Asfaltlama çalışmalarının Altınkum'un ardından Güre Mahallesi'nde devam edeceği bildirildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Halkımızın hak ettiği rahat ve konforlu bir ulaşımı sağlamak için ekiplerimiz dört bir yanda çalışmaya devam ediyor. Doğalgaz ve çeşitli faaliyetler nedeniyle bozuk ve yıpranmış yolların bakım-onarım çalışmalarının yanı sıra parke taş kaplama ve sıcak asfalt çalışmalarımızla sıkıntıları ortadan kaldırıyoruz. Modern ve çağdaş bir kent için çalışmaya devam edeceğiz " dedi. - BALIKESİR