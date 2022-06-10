Edremit Belediye Başkanı'nın makamında saldırıya uğraması olayında, başkan yardımcısı açığa alındı - Haberler

Edremit Belediye Başkanı'nın makamında saldırıya uğraması olayında, başkan yardımcısı açığa alındı
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Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, birkaç gün önce makamında bir vatandaş tarafından darbedildi. Burnu kırılan ve hastanede tedaviye alınan başkanın sağlık durumu iyiye giderken; başlatılan idari soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran, fen işleri müdürü, park ve bahçeler müdürü ile güvenlik amiri açığa alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçtiğimiz günlerde makamında vatandaşları kabul eden CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, M.T.'nin isteklerini dinlemeye başladı. Kısa sürede konuşma tartışmaya dönüştü ve M.T. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a kafa atarak saldırdı.
Saldırı etraftakilerin müdahalesi ile sonlandırıldı. Başkan Selman Hasan Arslan hemen Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan muayenesinde burnunun kırıldığı ve yüzünün çeşitli yerlerinde ezikler ve yaralanmalar olduğu öğrenildi. Başkan Selman Hasan Arslan'ın yarın kırık burnu için bir operasyon geçireceği bildirildi.
Hastanesinden Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Başkan Arslan burada ifade vererek M.T. hakkında şikayetçi oldu. M.T. ise olay sonrasında gözaltına alındı. Şüphelinin, mülkiyeti belediyeye ait bir iş yerini kiraladığı, buranın tadilatında belediyenin araçlarını kullanmak istemesine izin verilmemesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.
Edremit Belediyesince 7 Haziran'da gerçekleşen olay sonrası başlatılan idari soruşturma kapsamında, fen işleri müdürü, park ve bahçeler müdürü ile güvenlik amirinin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran'ın da açığa alındığı bildirildi.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, gazetecilere konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Yaşanan menfur saldırı sonrasında başlatılan soruşturmanın salahiyetinin korunması amacıyla Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran da açığa alındı. Soruşturma sonunda suçu olanlar cezasını çekecek, suçu bulunmayanlar ise tekrar görevlerine iade edilecekler."