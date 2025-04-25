Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler
Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?

Elektrik faturasındaki detay vatandaşı isyan ettirdi
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti

Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var

Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var: Kurtulma ihtimali...

Ediz Hun, TEKNOFEST'i Ziyaret Etti

Ediz Hun, TEKNOFEST'i Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sinemasının ünlü aktörü Ediz Hun, Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve festivalin önemine vurgu yaptı.

Türk sinemasının yüzlerce filme imza atan aktörlerinden Ediz Hun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılacak olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) alanını ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sanatçı Ediz Hun, 1-4 Mayıs tarihlerinde, başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı eski terminal binasında düzenlenecek TEKNOFEST alanını ziyaret etti.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı yetkilisi Nurkan Karabulut'tan festival öncesi çalışmalarına dair bilgiler alan Ediz Hun'a, Saymaz tarafından etkinliğin kurumsal montu hediye edildi.

Ziyaret sonrasın gazetecilere açıklamalarda bulunan Ediz Hun, şunları kaydetti:

"Benim için hayatımda önemli bir yer tutan Kıbrıs'a ve soydaşlarımıza katkıda bulunacak her vizyoner çaba ve çalışma çok önemlidir. TEKNOFEST de bu adımların çok güçlü bir örneğini gösteriyor. Sosyal inovasyon ve toplumsal faydayı artırmayı hedefleyen gençler, sosyal sorumluluk bilinciyle yenilikçi çözümler üretecek. Özellikle, tarım, çevre ve enerji alanlarında yaratıcı projelerle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak projelere gençlerin özendirilecek olması fevkalade umut veriyor. Bunları dinlemekten ve gözlemlemekten mutluluk duydum."

Sanatçıya, TEKNOFEST alanını ziyareti sırasında Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı, üniversiteden Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir ile Araştırma Görevlisi Nejla Akdeniz Yıldırım eşlik etti.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.