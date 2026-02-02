Edirne ve Tekirdağ'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Edirne ve Tekirdağ'da, yarıyıl tatili sonrası okullarda ilk ders zili çaldı.

Edirne'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 54 bin 852 öğrenci dersbaşı yaptı.

75. Yıl İlkokulu'ndaki öğrenciler, tatilin ardından ilk derslerine "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Reisoğlu, törende yaptığı konuşmada, ikinci dönemde tüm öğrencilere başarı diledi.

İlk dersin bayrak temasıyla başladığını belirten Reisoğlu, "Sizler de bayrak gibi kıymetlisiniz. Sınıflarınızda öğretmenlerinizle öğrenme serüvenine devam edeceksiniz. Bu ülke için değerli, kıymetli, bilgiyi artıran, anneniz ve babanız için hayırlı insan olarak eğitiminizi sürdüreceksiniz." dedi.

75. Yıl İlkokulu Müdürü Mustafa Doğan da ikinci dönemde tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar temenni etti.

Tekirdağ'daki okullarda da öğrenciler, yarıyıl tatili sonrası ilk derslerine "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.