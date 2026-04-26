Edirne ve Tekirdağ'da Galatasaray taraftarları galibiyeti kutladı

GALATASARAY'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sarı-kırmızı taraftarlar Edirne ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokaklara çıkıp kutlama yaptı.

Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray sahasında derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, ligin bitimine 3 hafta kalan rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkına 7'ye yükselterek, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti. Edirne ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Galatasaray taraftarları maçın ardından sokaklara çıkarak derbi galibiyetini kutladı. Çorlu'da ellerinde bayraklar ve meşalelerle ilçe merkezinde yürüyen sarı-kırmızılı taraftarlar, toplandıkları Atatürk Meydanı'na kutlamalarını sürdürdü.

Edirne'de ise maçın ardından Galatasaray taraftarları araçlarıyla şehir turu attı. Ellerinde bayraklarla tura çıkan taraftarlar ise Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meşaleler yaktı. Polis ekipleri kutlamalar sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Umut IŞIK-Mehmetcan ARSLAN/EDİRNE, TEKİRDAĞ,

