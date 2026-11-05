Edirne ve Kırklareli'ndeki denetimlerde 25 düzensiz göçmen yakalanarak işleme alındı

Edirne ve Kırklareli'ndeki denetimlerde 25 düzensiz göçmen yakalanarak işleme alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen 25 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan 16 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde yakalanan 9 kişi ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 16 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 9 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA