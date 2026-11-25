Edirne ve Kırklareli'nde yakalanan 21 düzensiz göçmen kurumlara gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri 21 düzensiz göçmen yakaladı. Edirne'de yakalanan 18 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, Kırklareli'nde yakalanan 3 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 18 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 3 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA