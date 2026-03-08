Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne ve Kırklareli'de yapılan denetimlerde toplam 9 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 6 yabancı uyruklu, Kırklareli'nde ise 3 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek gerekli işlemler için ilgili müdürlüklere gönderildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde, 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde yaptıkları denetimlerde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar

İran'ı tedirgin edecek tehdit: Bir tek koordinat vermediği kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Havada büyük panik! Uçak ses hızını aştı, yolcular kabusu yaşadı

Havada büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı, uçak çığlıklarla inledi
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Ünlü oyuncunun villasında can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncunun evinde can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış