Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'de yapılan denetimlerde toplam 9 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 6 yabancı uyruklu, Kırklareli'nde ise 3 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek gerekli işlemler için ilgili müdürlüklere gönderildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde, 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde yaptıkları denetimlerde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı