Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Yakalamaları
Edirne'de güvenlik güçleri, 14 düzensiz göçmeni tespit ederken, Kırklareli'nde de 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar, işlemlerinin ardından ilgili merkezlere gönderildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 14 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de denetimlerinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel