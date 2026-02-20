Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde toplamda 12 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ilgili kurumlara sevk edildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde yaptıkları denetimlerde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

