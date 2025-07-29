Edirne ve Kırklareli'nde 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'de gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı yollarla yurda giriş yapan toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı ve işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 29 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesinde 5, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent merkezinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel