Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalanıp ilgili merkezlere gönderildi

Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalanıp ilgili merkezlere gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan 9 göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde yakalanan 5 göçmen ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA