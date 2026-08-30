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Edirne ve Kırklareli'nde 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 9, Kırklareli'nde 5 göçmen; işlemlerin ardından ilgili göç idaresi ve geri gönderme merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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