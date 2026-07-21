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Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri tarafından toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular ilgili birimlere teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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