Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri tarafından toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular ilgili birimlere teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı