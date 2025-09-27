Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ve Kırklareli'nin Kofçaz ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin Afganistan uyruklu olduğu belirtildi.

Edirne ve Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Eski köyünde hudut birliklerince askeri yasak bölgede denetim yapıldı.

Denetimde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde de Kofçaz ilçesinde jandarma ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanını küplere bindiren görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena boşanır boşanmaz Bülent Ersoy'la aynı sahneye çıkıyor

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Partneri de bomba
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.