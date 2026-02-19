Haberler

Edirne ve Kırklareli için 'fırtına' uyarısı

Edirne ve Kırklareli için 'fırtına' uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağını açıkladı. Ulaşımda aksamalara ve diğer olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, yarın Edirne ve Kırklareli'de fırtına beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın Edirne ve Kırklareli'de fırtına beklendiği bildirildi. Açıklamada, "Cuma günü, Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-60 kilometre/saat, yer yer 70-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cuma günü akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Messi'ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi

Minik çocuk ünlü ismi görmezden geldi, annesi hemen devreye girdi