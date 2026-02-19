Edirne ve Kırklareli için 'fırtına' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, yarın Edirne ve Kırklareli'de fırtına beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın Edirne ve Kırklareli'de fırtına beklendiği bildirildi. Açıklamada, "Cuma günü, Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-60 kilometre/saat, yer yer 70-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cuma günü akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı