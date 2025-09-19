Edirne'de Gaziler Günü Kutlaması

Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında gazilerle bir araya geldi.

Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, Meriç Askeri Gazinosu'nda düzenlenen programda gaziler ve yakınlarıyla sohbet etti.

Sezer, programda yaptığı konuşmada, gazilerin Türk milletinin gönlünde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Şehitlerin ve gazilerin Türkiye'nin tapusu olduğunu belirten Sezer, "Kurtuluş Savaşı'nda milletimizin bağımsızlığı için cepheden cepheye koşan kahramanlarımız, gösterdikleri azim ve cesaretle bizlere bugün hür ve bağımsız bir vatan bırakmışlardır." dedi.

Sezer, Kurtuluş Savaşı'ndaki ruhun Kore'de, Kıbrıs'ta ve terörle mücadelede devam ettiğini vurguladı.

Türk milletinin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde şehit ve gazilerin canlarını hiçe sayarak kahramanca mücadele ettiğini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Conkbayırı'nda, Anafartalar'da, Kıbrıs'ta, Kore'de, karanlıkları dağıtırken, Kato'da, Gabar'da, 2 bin 500 rakımlı tepelerde teröristleri kovalarken aynı manevi kaynaktan ilham alan insanlar, gayesi aynı, payesi aynı olan insanlardır gazilerimiz. Türkiye'miz, gazilerimiz ve şehitlerimizin bizlere bıraktıkları emanetle geleceğe emin adımlarla yürümektedir.

Çevremiz ateş çemberi olmasına rağmen, bütün ülkelerde kaos olmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti istikrar adası olarak Türkiye yüzyılını inşa etmek ve insanlığa insan olduğunu hatırlatmak için büyük bir mücadele vermektedir."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Gaziler Günü'nü kutladı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ömür dileyen Aksal, "Bugün ülkemizde bu aziz vatanda huzur içinde yaşıyorsak, şanlı bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, bu gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin sayesinde. Allah hepinizden razı olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin." ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da şehit ve gaziler sayesinde Türkiye'de güven ve huzur içinde bir yaşamın sürdürüldüğünü kaydetti.